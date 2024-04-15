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Giriş Tarihi: 15.4.2024 18:33

TMO kabuklu fındık satışına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmının yarından itibaren, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açıldığını bildirdi.

AA
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici ve tüketici lehine piyasa düzenleme görevini yerine getiriyor.

Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için TMO stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmı, 16 Nisan'dan itibaren, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açılacak.

Levant kalite kabuklu fındıklar için 2023 mahsulünün kilogramı 130 lira, 2022 mahsulünün kilogramı ise 124 lira olarak belirlendi.

Firmalar, talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin yüzde 10'unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte 22 Nisan mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri Başmüdürlüklere yazılı olarak müracaatta bulunacak. Ürün bedelini yatıran firmalara, 24 Nisan'dan itibaren teslimatlar yapılacak.

Numune talep edilmesi halinde, KDV hariç kilogramı 200 liradan en az 5 kilogram olacak şekilde verilecek. Satışlar, Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya Başmüdürlüklerinden yapılacak.

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TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
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