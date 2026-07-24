TMO’dan çiftçilere 34,3 milyar TL’lik ödeme! Bakan Yumaklı: Son ürüne kadar alımlar devam edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı hububat alım sürecine ilişkin son rakamlar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alımların 8 milyon tonu geçtiğini ve çiftçilere şu ana kadar 34,3 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. TMO'nun hububat satışlarına 1 Ekim'de başlayacağını açıklayan Yumaklı, buğday ve arpa için uygulanacak satış fiyatlarını da paylaştı.

HUBUBAT ALIMLARI 8 MİLYON TONU AŞTI

Bakan Yumaklı, 2026 Mayıs ayında hasadını erken yapan üreticilerin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin 21 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında alınmaya başlandığını hatırlattı.

Piyasa regülasyonunu sağlamak amacıyla alım fiyatlarının 2 Haziran'da açıklandığını belirten Yumaklı, hasadın yoğunlaşmasıyla TMO'nun günlük alım miktarında büyük artış yaşandığını söyledi.

Alımların başladığı 21 Mayıs'tan itibaren günlük ortalama 200 bin ton olan miktarın son günlerde 370 bin tona ulaştığını aktaran Yumaklı, "Kışın 1 ayda sattığımız hububat miktarını bugün 1 günde alıyoruz. 2023 yılı ile kıyaslarsak; 2023'te bugün itibarıyla 3,4 milyon ton hububat alınmışken, bugün bu rakam 8 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Yani 2 katından fazla ürün demektir" dedi.

EN FAZLA HUBUBAT KONYA'DAN ALINDI

TMO'nun ülke genelinde yaklaşık 650 alım noktasında faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Yumaklı, bölgesel olarak en fazla alımın İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İller arasında ise Konya ilk sırada yer aldı. TMO'nun Konya'daki hububat alımları 1,3 milyon tonu aştı.

Üreticilerin mağduriyet yaşamaması için lisanslı depoların yanı sıra TMO iş yerlerindeki silo, depo, hangar ve uygun açık yığın sahalarında da alım yapıldığını kaydeden Yumaklı, lisanslı ve kapalı depoların dolduğu bölgelerde uygun açık yığın sahalarının kiralanarak ürünlerin güvence altına alındığını belirtti.

"SON ÜRÜN GELENE KADAR ALIMLAR SÜRECEK"

Hasadın yoğunlaştığı dönemde depo doluluk oranlarının yüzde 65-70 civarında bulunduğunu açıklayan Yumaklı, TMO'nun depolarının dolması nedeniyle hububat alımlarını durduracağı yönündeki iddialara da cevap verdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yumaklı, son ürün gelene kadar alımların devam edeceğini vurguladı.

272 BİN ÜRETİCİYE 450 BİN RANDEVU

Üreticilerin ürünlerini düzenli ve hızlı şekilde teslim edebilmesi amacıyla oluşturulan randevu sistemine ilişkin rakamları da paylaşan Yumaklı, fiyatların açıklandığı tarihten sezon sonuna kadar 12,6 milyon ton ürün için 272 bin üreticiye 450 bin randevu verildiğini açıkladı.

Üretici bazında randevuların gerçekleşme oranının yüzde 87 olduğunu belirten Yumaklı, "Açılan toplam randevu kapasitesi 17,8 milyon ton olup, randevu kapasitesi doluluk oranı yüzde 72'dir" dedi.

ÇİFTÇİYE 34,3 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Çiftçilerin ürün bedellerinin kanuni esaslar doğrultusunda 21'inci günden itibaren hesaplarına yatırıldığını hatırlatan Yumaklı, ödemelerin düzenli şekilde sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, "Ürün bedelleri 21'inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır. Şu ana kadar 34,3 milyar lira üreticilerin hesaplarına aktarıldı, ödemeler düzenli olarak sürüyor" ifadelerini kullandı.

TMO HUBUBAT SATIŞLARINA 1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Bakan Yumaklı, planlı ve sürdürülebilir tarım politikaları kapsamında TMO'nun hububat satışlarına 1 Ekim 2026 itibarıyla başlayacağını da duyurdu.

Buna göre, TMO'nun satış fiyatı 2'nci grup makarnalık ve ekmeklik buğdayda ton başına 18 bin 500 TL, 2'nci grup arpada ise ton başına 14 bin TL olarak belirlendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör