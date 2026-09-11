TMO’dan mısır fiyatları için kritik uyarı: Arz güvenliği için tedbir alınacak

TMO'dan yapılan açıklamada, Ofisin hububat arzına başladığına işaret edilerek, bu yıl buğday ve arpa üretiminde rekor rakamların kaydedildiği ifade edildi.

Bu anlamda, 2026 yılının güçlü arz yapısının öne çıktığı bir üretim dönemi olduğunun altı çizilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Üretimde ulaşılan bu yüksek seviye, TMO alımlarına da yansımış ve Kurumumuz tarihinin en yoğun alım dönemlerinden birini yaşamıştır. Buğday ve arpa hasadında sona gelinirken, Kurumumuz bu ürünlerin alım sürecini de tamamlamak üzeredir. Mısır hasadı ise ağustos ayı ortalarında başlamış olup mevcut durumda ülke genelinde hasat oranı yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir. Fiyatların üretici lehine oluşmasıyla TMO tarafından mısır alım fiyatı açıklanmamıştır. Buğday ve arpada güçlü arz devam ederken, mısırda Akdeniz Bölgesi'ndeki hasat tamamlanma aşamasına gelmiştir. İç Anadolu Bölgesi'nin de hasada girmesiyle önümüzdeki haftalarda piyasaya mısır arzı belirgin şekilde artacaktır."

"GÜÇLÜ STOKLARLA PİYASAYA ÜRÜN ARZINA BAŞLANDI"

Açıklamada, mısır piyasasında görülen geçici arz daralmasının üretim bölgeleri arasındaki kısa hasat geçişi ile fiyat artışı beklentisine bağlı olarak ürünün piyasaya arzından imtina edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Mısır hasadında, piyasada oluşabilecek yem ham maddesi ihtiyacının alternatif ürünlerle karşılanması ve mısır üzerindeki talep baskısının azaltılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz, 2026/27 satış sezonunda piyasada oluşan ihtiyaçları ve arz-talep dengesindeki gelişmeleri dikkate alarak satış başlangıcını öne çekmiş ve güçlü stoklarıyla piyasaya ürün arzına başlamıştır. İlk etapta düşük vasıflı buğdaylar TÜRİB üzerinden satışa açılmış olup, önümüzdeki günlerde satışların kapsamı genişletilerek lisanslı depoların yanı sıra TMO'nun kendi depolarında bulunan ürünler de piyasa ihtiyaçları doğrultusunda satışa sunulacaktır. Yem ham maddesi piyasasında oluşan ihtiyacın karşılanması amacıyla arpa satışlarına da başlanacaktır. Kurumumuz stoklarında bulunan arpa, başta besici ve yetiştiricilerimiz olmak üzere ilgili sektörlerin kullanımına sunularak yem ham maddesi arzı desteklenecektir. Ülkemiz hububat piyasalarında ürün arzı bakımından herhangi bir sorun bulunmamakta olup fiyat artışı beklentisi ile mısırın piyasaya arzının ötelenmesi yönündeki eğilimin devam etmesi halinde, TMO, arz güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü tedbiri alacaktır."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör