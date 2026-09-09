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Giriş Tarihi: 9.09.2026 09:03

TMO'dan üreticilere 6,3 milyar liralık ödeme: Hububat ve haşhaş bedelleri hesaplara yattı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

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AA Ekonomi
TMO’dan üreticilere 6,3 milyar liralık ödeme: Hububat ve haşhaş bedelleri hesaplara yattı
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), NSosyal hesabından yapılan açıklamada, alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerinin devam ettiği belirtilerek, 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat bedelinin 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü bedelinin ise 62 milyon lira olduğu bildirildi.

Söz konusu ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ödemesi yapılan üreticiler SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler periyodik olarak devam edecektir. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TMO

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TMO'dan üreticilere 6,3 milyar liralık ödeme: Hububat ve haşhaş bedelleri hesaplara yattı
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