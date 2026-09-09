TMO’dan üreticilere 6,3 milyar liralık ödeme: Hububat ve haşhaş bedelleri hesaplara yattı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), NSosyal hesabından yapılan açıklamada, alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerinin devam ettiği belirtilerek, 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat bedelinin 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü bedelinin ise 62 milyon lira olduğu bildirildi.