TMSF 455 bin liraya şirket satıyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesindeki şirketlerin satışına devam ediyor. Fon bu kez Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt için ihale sürecini başlattı. Hazine mülkiyetindeki Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin yüzde 100 oranındaki hisseleri satışa sunuldu. Şirket için belirlenen muhammen bedel 455 bin lira oldu İhaleye katılmak isteyenlerin kapalı teklif zarflarını 6 Ekim 2026 saat 16.30'a kadar teslim etmesi gerekiyor. Teklifler, 7 Ekim 2026'da yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak. Kaynak Kağıt için belirlenen muhammen bedel 150 milyon lira olarak açıklandı.