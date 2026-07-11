TMSF, el konulan göz hastanesini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir dönem ülke gündemine damga vuran sahibi Yenidoğan Çetesi
'ne üye olduğu gerekçesiyle kayyum olarak atandığı Beymed Sağlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Özel Birinci Hastanesi'ne ait mal, hak ve varlıklardan oluşturulan "Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı. Kapalı zarf ve açık artırma usulü yapılacak ihalede, muhammen bedel 546 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. İhale 29 Temmuz'da yapılacak, ihaleye katılmak isteyenlerin 54 milyon 650 bin TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat nakit, teminat mektubu, devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahvillerle yatırılabilecek. Teklifler, 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki adresinde bulunan satış komisyonuna elden teslim edilecek. Şartname bedeli 100 bin TL olarak belirlendi, tesisi ziyaret etmek isteyen katılımcıların ayrıca 50 bin TL tesis ziyaret bedeli ödemesi gerekecek.