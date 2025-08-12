TMSF, Özçay İplik Tekstil’i satışa çıkardı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.8.2025 09:11

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Özçay İplik Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Özçay İplik Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedelin 37 milyon 300 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 3 milyon 730 bin lira teminat yatırılması ve 2 Eylül saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 3 Eylül saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

