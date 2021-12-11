Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Baran, Bakan Nebati ile görüştü
Giriş Tarihi: 11.12.2021 23:09

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Baran, Bakan Nebati ile görüştü

AA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Baran, Bakan Nebati ile görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmelerinde aktardıkları konuları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Enerji maliyetlerindeki artış, medikal firmalarının ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu ile fiyat farkı kararnamesi, KDV alacakları, piyasadaki dalgalanmanın etkileri gibi iş dünyasının taleplerini aktardım." ifadesini kullandı.

Baran da Twitter paylaşımında Hisarcıklıoğlu'yla, Bakan Nebati ile gerçekleştirdikleri toplantıda, kamuya iş yapan işletmeler için fiyat farkı ve tasfiye, medikal firmaların alacakları, KDV iadeleri, enflasyon muhasebesi gibi üyelerinin taleplerini aktardıklarını belirtti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Baran, Bakan Nebati ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA