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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:07

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarıyla deprem bölgesine ziyaret gerçekleştiriyor.

AA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye KAMU-SEN Başkanı Önder Kahveci, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa başkanları eşlik ediyor.

Hisarcıklıoğlu, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, acı haberi aldıkları ilk andan itibaren harekete geçtiklerini vurgulayarak, en temel ve acil ihtiyaç malzemelerini bölgeye hızla sevk etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin en ağır ve acı felaketlerinden birisiyle karşı karşıya kalındığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu zor günlerden dayanışma ve yardımlaşma ile çıkabiliriz. Türk iş dünyası olarak yapabileceğimiz ne varsa, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesindeki incelemelerine Osmaniye'den başlayan Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler pek çok noktada incelemelerde bulunacak.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde
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