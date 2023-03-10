Togg, 2023’te 20 bin akıllı cihaz üretecek

, 2023'te 20 bin adet akıllı cihaz üreterek bunları yıl boyunca kullanıcılarına teslim edecek. Togg açıklamasına göre, 5 Şubat'ta başlayan NFT açık artırması, deprem felaketleri nedeniyle 6 Şubat'ta durdurularak ileri bir tarihe erteledi. 100. Yıl Özel Seri araçlara sipariş verme hakkı tanıyacak NFT açık artırmasının ertelenmesinin Togg planlarında değişikliğe neden olmadığı ifade edilen açıklamada, markanın mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacağı, teslimat sıralamasının çekilişle belirleneceği ve mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazlarını kullanıcılarına teslim etmeye başlayacağı aktarıldı.