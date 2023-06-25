Togg 5 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 5. yılını dolduruyor. Gelinen noktaya kronolojik olarak bakıldığında, 8 Ağustos'ta Togg'un Gemlik Teknoloji Kampüsü boyahanesinde C-SUV gövdesinde boyasız provalar başladı. Ardından, Togg ve Bilişim Vadisi tarafından hazırlanan 850'yi aşkın girişimci arasından seçilen 47 kişiye 8 hafta boyunca yoğun teknik mentorluk hizmetinin sunulduğu Mobilite Hızlandırma Programı tamamlandı.Mobilite Hızlandırma Programı'nı başarıyla tamamlayan 10 girişimci, o tarihte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olan Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte yatırımcıların karşısına çıktı. Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalar tamamlanarak, Teknoloji Kampüsü 18 Haziran 2022'de deneme üretimine hazır hale geldi. Diğer yandan Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını da aldı.Mobilite Hızlandırma Programını büyütmeye odaklanan Togg, 4 kıtada, 20 ülkede ve 39 ofiste, Silikon Vadisi'nin kalbinde 400 kurumsal partnere sahip bir yenilik platformu olan Plug and Play ile iş birliğine imza attı. Tüm bu süreçler devam ederken, Togg, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde ilk deneme üretimi hazırlıklarına başladı. Kampüsteki boyahanede ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.Daha sonra Togg, ilk kez ocak ayında ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı'nı, Zorlu Center'da 20 Temmuz'da sergilemeye başladı.