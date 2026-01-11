Togg açık ara liderliğini sürdürdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yerli otomobil Togg, geçen yıl elektrikli otomobil satışlarında yüzde 21 pazar payına ulaştı. Togg'u Tesla ve BYD takip ederken, elektrikli otomobillerin pazardaki payı yüzde 17.7'ye çıktı. Togg, iki modeliyle geçen yıl toplam 39 bin 20 satışla Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olurken, onu 31 bin 509'la Tesla ve 19 bin 679'la BYD izledi. Togg'un T10F modeli, geçen yılın aralık ayında 5 bin 345 ile en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 509 bin 217 benzinli otomobil, 295 bin 378 hibrit otomobil satıldı.