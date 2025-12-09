Togg bayilik sistemine geçti

Togg, kullanıcıya daha yakın olma hedefi doğrultusunda temsilci bayilik sistemini devreye alıyor. Bu kapsamda aralık ayı boyunca Antalya ve Gaziantep (Koluman), Bursa (Koçaslanlar Mobilite), Trabzon (Beyazlı Otomotiv) ve Tekirdağ (Volkan Otomotiv) temsilci bayilikleri faaliyete geçecek. Marka halihazırda 9'u sabit 8'i mobil olmak üzere toplam 17 deneyim merkezi; 37'si fiziksel 35'i mobil olmak üzere 72 servis noktasıyla 81 bin Togg kullanıcısına hizmet sunuyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Müşterilerimize satın alma anından aracı deneyimlemeye ve 7/24 ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetlere kadar her aşamada yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz" dedi.