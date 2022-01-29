Togg, CES’in en iyi 20 markası arasında

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022
'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi. Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti" ifadelerine yer verildi. Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022'ye 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firma katılmıştı. CES 2022'nin ilk günü Türkiye'den de heyecanla takip edilmiş, Togg Sedan gövde tipine sahip konsept model ilk kez bu fuar- Arvid Tuerkner da sergilemişti.