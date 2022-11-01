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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Togg için düşük faizli kredi geliyor

Togg için düşük faizli kredi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kamu bankalarının Togg için çok düşük faizli destek sağlayacağının müjdesini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin vizyon projesi Togg'a ulaşmayı kolaylaştırmak için kamu bankalarının çalışma yaptığını söyledi. Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un büyük bir hayalin gerçeğe vurumu olduğunu ifade eden Nebati, kamuda da bu araçların kullanımıyla ilgili bir alım garantisi getirdiklerini, Türkiye'de artık yerli aracı kullanmak istediklerini söyledi.



SIFIR KÂRLA KREDİ
Togg ve benzeri elektrikli araçların ülkede kullanımını sağlamak için ÖTV'de değişime giderek vergi yükünü en aza indirdiklerine değinen Nebati, şöyle konuştu: "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi. Bu otomobile rahat ulaşımın sağlanabilmesi için bankaların bir çalışma yapması noktasında çağrıda bulundu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu konuda gerekli teşvikleri verecek. Gerekirse kazanmamak üzere, artık faiz oranları da çok düştü, çok daha düşük maliyetlerle kâr da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir."
Esnaflar için 100 milyar liralık bir destek limiti belirlediklerini hatırlatan Nebati, "Esnafımız bunu hak ederek kullanacak. 60 ay vadeli vereceğiz bunu. Faizin yarısını da biz karşılıyoruz. Esnafa maliyeti yüzde 7.5. Limitleri 350 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Yine iş yeri edindirme ve taşıt kredisini 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya çıkardık. Genç girişimciye özel bir paket hazırladık. Sıfır faizli kredi limitini de 100 bin liradan 300 bin liraya çıkardık" diye konuştu.

BİLANÇOSU KÖTÜ OLANLAR KREDİYE ULAŞAMIYOR
Nureddin Nebati, KGF kullanacakların tamamının faturalı bir şekilde işlem yapacaklarının altını çizerek, "Hazırlıkları süren yeni KGF kredisini krediye ulaşımda bilançosundan dolayı önünde birçok engeli olanlara sağlayacağız. Krediye ulaşımda zorluğu yaşayanlar bilançosu kötü olanlar zaten. Biz bu yolla bu işi çözmüş olacağız" diye konuştu.

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Togg için düşük faizli kredi geliyor
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