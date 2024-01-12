Togg KKTC yollarında

Sanayive Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında bir dizi temasta bulundu. Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte "Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkındaki Anlaşma"yı imza altına altı. Olgun Amcaoğlu ile birlikte KKTC'nin caddelerinde Togg turu yapan Kacır, "KKTC'de Türkiye'de hayata geçirdiğimiz tüm milli teknoloji hamlesi programlarını adım adım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.Türkiye'nin son 21 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Kacır, dev bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edildiğini aktardı. Bugün Türkiye'nin 101 teknoparkında, 10 binin üzerinde girişim ile teknoloji geliştirme yolculuğunun sürdüğünü kaydeden Kacır, "1.600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizle birlikte, 272 bin kişilik büyük bir Ar-Ge ordusu ile hareket ediyoruz" diye konuştu. Kacır, Çukurova Kalkınma Ajansı ile KKTC'de yürütülen kalkınma projeleri için mali destek programları yürüttüklerine değinerek, ajansın teknik yardım ve gözetiminde 2011'den bu yana uygulanan 27 mali destek programı kapsamında, KKTC'nin kalkınması için 1.1 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.KKTC'de yer alan OSB'lerin gücüne güç katmak ve sanayi altyapısını kuvvetlendirmek için mevkıdaşı ile yakın iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma" ile aynı zamanda, Türkiye'den ve KKTC'den yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi planladıklarını kaydetti. KKTC'li yatırımcıların yanı sıra, Türkiye'den gelecek yatırımlarla bu OSB'leri birer üretim alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Kacır, böylece kurumsallaşmış şirketleri KKTC OSB'lerinde yatırım yapmaya teşvik edeceklerini, iki ülke arasında teknoloji ve bilgi transferini daha da güçlendireceklerini söyledi.BAKAN Kacır, Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC MEB, Lefkoşa Büyükelçiliği, KEİ Ofis, T3 Vakfı, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı ile İTÜ KKTC Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Bilim Türkiye Eğitim Programları'nın uygulandığı Bilim Lefkoşa'yı ziyaret etti. 6-14 yaş grubunun eğitim aldığı 7 farklı bilim atölye teması ve ortaokul ile lise gruplarına eğitim verilen Deneyap Atölyesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.DENEYAP Teknoloji Atölyesi eğitim programları da Bilim Lefkoşa bünyesinde sürdürüldüğünü anlatan Kacır, "Özel yetenekli öğrencilerin erken yaşlardan itibaren robotik, kodlama, siber güvenlik ve yapay zekayla tanışmaları sağlanmış oluyor. KKTC'de Türkiye'deki milli teknoloji hamlesi programlarını adım adım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Kacır, KKTC elektrikli yerli otomobili Günsel'in üretim tesisini ziyaret ederek, elektrikli yerli otomobil Günsel ile test sürüşü yaptı