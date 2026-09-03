Togg pazarın zirvesine oturdu

Türkiye'nin otomobili vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürdü. Önümüzdeki yıl uygun fiyatlı T6X modelini piyasaya çıkaracak olan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ağustosta piyasada yaşanan daralmaya rağmen pazarın zirvesine oturdu. Togg'un T10X modeli, geçen ay 2 bin 939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen araç oldu.

PAZAR DARALDI

Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvede yer aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.16 daralarak 61 bin 529'a geriledi. Bu dönemde Togg'un iki modeli T10X ve T10F ise aylık satışlarda ilk iki sıraya yerleşti.

T10F İKİNCİ SIRADA

Togg T10X geçen ay 2 bin 939 adet satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model olurken, T10F de bin 947 satışla ikinci sıraya oturdu. T10F, geçen ay aynı adette araç satışı gerçekleştiren KIA Sportage ile ikinciliği paylaştı. Aynı dönemde bin 904 adet satışla Renault Duster (benzinli) üçüncü, bin 894 adet satışla Renault Clio dördüncü ve bin 761 adet satışla Hyundai i20 beşinci sırada konumlandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise model bazında toplam satışlarda 31 bin 643 adetle Renault Clio ilk sırada yer aldı. Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 19.4'e geriledi. Ağustos ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X satışlarındaki pozitif ivme dikkati çekti. T10X geçen yılın ağustos ayında bin 249 adet satılmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör