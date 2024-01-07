Togg üçüncü kez Amerika’da

Türkiye'ninotomobili Togg, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e (Consumer Technology Association) bu yıl da katılıyor. İlk kez 2022'de CES'e katılan Togg, böylece üçüncü kez fuarda stand açacak. Bugüne kadar herhangi bir klasik otomobil fuarına katılmayan Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada kendilerini teknoloji şirketi olarak gördüklerini ve bu yüzden teknoloji fuarlarına katıldıklarını söylemişti.CES 2024'e Türkiye'den büyük ilgi var. Togg ile birlikte Türkiye'den 65 katılımcı fuarda yer alacak. Elektronik, elektrik, yazılım gibi alanlarda faaliyet gösteren start-up'lar yoğunlukta bulunuyor. Bu arada her ne kadar tüketici elektroniği fuarı olmasına rağmen, CES'e otomobil markalarının yoğun ilgisi devam ediyor. Bu yıl fuara BMW, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Kia, Tata, Volkswagen ve Vinfast gibi otomotivciler katılıyor. 9-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek CES 2024 fuarında 150 ülkeden 4 binin üzerinde firmanın standı bulunuyor. Fuara en yüksek katılım sağlayan ülkeler ise 1.208 adetle Amerika ve 1.114 adetle Çin.