TOGG, üçüncü modeli T8X için harekete geçti

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, bir sene önce çalışmalarını yaptıkları T10F'yi ocak ayında sergilediklerini belirterek, "Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz" dedi.T10X'in dört çeker versiyonunun haziran-temmuz aylarında "limited edition" versiyonuyla satışa sunulabileceğini dile getiren Karakaş, Togg'un yurt dışına açılacağı zamana ilişkin olarak, "Bu senenin sonundan itibaren Avrupa'da yavaş yavaş yer edinmek üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Zaten şirketimiz TOGG Europe GmbH'yı 2021'in mayıs ayında kurmuştuk, altyapıyı da oluşturuyoruz şu an. T10X'in Avrupa'daki ön satışlarına bu sene sonunda başlayıp, 2025'te de teslimatlara başlamak istiyoruz" diye konuştu.Karakaş, ilk modellerini satışa sunduklarında rekor bir talep gördüklerinden bahsederek, 18 saatte 2023'te üretmeyi planladıkları tüm araçları sattıklarını söyledi. İlk 8 saatte 2022 yılında satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısından daha fazlasını sattıklarını dile getiren Karakaş, "2023 Nisan ayından yılın sonuna dek ilk 20 binin teslimatını yaptık. Dünyada ilk üretim yılında 20 bin adet üretmiş ve satmış başka bir şirket yok" dedi.