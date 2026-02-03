Togg’da 750 bin liraya sıfır faiz

Togg, 2026 yılında da finansman desteğine devam ediyor. Finans kampanyası kapsamında T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonu için 750 bin TL krediye yüzde 0 faizli; T10X V2 için 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Daha yüksek kredi kullanmak isteyenler için de farklı seçenekler sunan Togg, Adana Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan yeni beyaz rengi Seyhan'ı da ilk kez kullanıcılarla buluşturacak. Kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonuna 750 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 62 bin 500 TL aylık geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor. Aynı kullanıcılar için T10X V2'ye 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 41 bin 667 TL aylık geri ödemeli alternatif de sunuluyor.

YÜKSEK KREDİ SEÇENEĞİ

Bireysel kullanıcılar dilerlerse T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL krediye yüzde 2.37 faizli 48 ay vadeli 68 bin 292 TL aylık geri ödemeli; T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin TL krediye yüzde 2.41 faizli 48 ay vadeli 52 bin 722 TL aylık geri ödemeli ya da T10X ve T10F 4More versiyonu için 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2.32 faizli 36 ay vadeli 68 bin 870 TL aylık geri ödemeli seçenekten de yararlanabiliyor.