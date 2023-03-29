Türkiye’nin yerli otomobili T10x’in ilk sahipleri belli oldu

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, dün akşam noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı. Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenen Togg büyük çekilişi, canlı yayında gerçekleştirildi. T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler Togg'un resmi sitesinde yayınlandı. Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler gerçekleşen canlı yayında belli oldu. 16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek. Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine yükseltti.Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Çekiliş sonucu, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek.TOGG, markanın adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i kullanıcılarla buluşturmasına sayılı günler kala, markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını açıklayan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı. Kullanıcıları, TOGG resmi kanalları dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri konusunda uyaran TOGG, şu açıklamayı yaptı: "T10X ön sipariş sürecini Trumore uygulamamız ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden gerçekleştirdik. 0850 222 86 44 numaralı telefondan ulaşılabilen Togg Care / Kullanıcı İlgi Merkezimiz de bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur. Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."