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Giriş Tarihi: 3.3.2024

Togg’dan T10X için özel finansman

Togg’dan T10X için özel finansman
Togg, T10X siparişleri için farklı finansman avantajları sunmaya başladı. Mart boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunuldu. Bu kampanyayı tercih edenler aylık 29.167 TL ödeme yapacak. Bu kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0.37 faizli aylık 34.384 TL geri ödemeli 400 bin TL veya 575 bin TL krediye yüzde 1.99 faiz ve aylık 32 bin 459 TL ödeme ile 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.
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Togg’dan T10X için özel finansman
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