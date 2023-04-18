Togg’un teslimat noktası hizmete açıldı

TOGG, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana'da üç yeni deneyim merkezi daha açtı. Togg açıklamasına göre, kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran şirket, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Togg; İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de yeni deneyim merkezlerini hizmete aldı. Zeytinburnu'ndaki teslimat noktası iki hafta süren çalışmaların ardından hazır hale geldi. Şirket, Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri ile servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek.