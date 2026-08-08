Togg’un yıl sonu hedefi 64 servis noktası

TOGG, servis ağını büyütmeye devam ediyor. Temmuz ayı sonunda 11 yeni servis noktasını devreye alan şirket, ülke genelindeki servis sayısını 58'e yükseltirken yıl sonuna kadar bu sayıyı 64'e çıkarmayı hedefliyor. Togg, kullanıcıya daha yakın olma hedefi doğrultusunda temas noktaları ağını hızla genişletmeyi sürdürürken, yıl sonuna kadar sabit servis noktası sayısını artıracak. Togg'un kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veren mobil servis sayısı da 43'e çıktı. Togg, yapay zekâ tabanlı Can.ai uygulamasıyla kullanıcı destek deneyimini güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, bu uygulamayla çözüm kabiliyetini ve kullanıcılara verdiği yanıt hızını artırmayı amaçlıyor.