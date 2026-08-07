TOKİ 500 bin konut için Hatay’da 2. kura çekildi! Bakan Kurum anahtar teslim tarihini açıkladı

'ASRIN İNŞASINI TÜRKİYE'NİN BAŞARISINA ÇEVİRDİK'

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden inşası için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi. Kurum, "Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi sizlerin sabrı ve dirayetiyle, asrın inşasını hep birlikte Türkiye'nin başarısına çevirdik. Böylece sokakları gezdiğimizde, Hatay'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 155 bin yuvamız aldı. Bugün Hatay'ımız İskenderun Sahil Yolu'yla, Tarihi Uzun Çarşı'sı, dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi Kurtuluş Caddesi'yle, Anadolu'daki ilk mescidimiz Habib-i Neccar Camisi'yle, tarihi meclis binasıyla bir güneş gibi parlıyorken; bize bu günleri gösteren, bizlere bu mutluluğu nasip eden Rabb'ime hamd ediyorum" dedi.

'40 BİNİN ÜZERİNDE HEMŞEHRİMİZİ YUVALARINA KAVUŞTURUYORUZ'

Yüzyılın Konut Projesi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Bakan Kurum, "Bugün de 500 Bin Sosyal Konut Hamlemiz kapsamında, Hatay'ımızdaki 8 bin 500 hak sahibi kardeşimiz için konut belirleme kuralarını çekiyoruz. Böylece 40 binin üzerinde hemşerimizi daha, güvenli, sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz. Hatay'ımızda, on binlerce çocuğumuzun daha yüzü gülecek, gençlerimiz çok daha güçlü bir Hatay'da geleceğe güvenle bakacak. Tabii hemen müjdesini vereyim ki, biz bu sosyal konutlarımızı da asrın inşasındaki süratimizle bitirecek, Hataylı hemşehrilerimize ekim ayında teslim edeceğiz. Ben şimdiden konutları belirlenen hak sahibi her bir kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, Rabb'im yeni yuvalarınızda ağız tadıyla oturmayı, ailelerinizle huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin diyorum" diye konuştu.

'BU KADAR YETER DEMİYORUZ'

Bakan Kurum, "Şimdiye kadar TOKİ'miz eliyle 11 bini aşkın dükkanı Hatay'ımıza kazandırdık. Tabi hiçbir zaman bu kadarı yeter demiyoruz, şehrimizin ticari geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz. İşte bugün de Antakya'mızın Arasta bölgesine muazzam bir ticaret merkezi kazandırıyoruz. Güncel yatırım değeri 3,5 milyar TL olan bu ticaret merkezimizdeki esnaf kardeşlerimiz anahtarlarını teslim alacak. Bu ticaret merkezimizin her detayını nakış gibi işledik. Bu ticaret merkezimize gelen vatandaşlarımız araçlarını rahatlıkla park edecek, aileleriyle birlikte gönül huzuruyla alışverişlerini yapabilecek. Bu güzel eserle esnafımız kazanacak, vatandaşımız güzel bir hizmet alacak, Antakya'mızın ticareti daha da canlanacak. Ben şimdiden anahtar teslimini yapacağımız esnaf kardeşlerimize, yeni dükkanlarınız hayırlı olsun, bol kazançlı, bereketli olsun diyorum" dedi.