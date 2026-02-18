TOKİ 500 BİN KONUT | İki ilde daha kuralar çekildi! 10 binden fazla konut sahibini buldu

MERSİN'DE 8 BİNİ AŞKIN KONUT İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Türkiye Yılı Sosyal Konut Projesi kapsamında, Mersin merkez ve ilçelerde yapılacak 8 bin 190 konutun kura çekimi için tören düzenlendi. Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, kent protokolü ve çok sayıda başvuru sahibi katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Suver, "Bundan dolayı biz hükümet olarak, bakanlık olarak kentsel dönüşüm seferberliğini başlattık. Fakat diğer taraftan yine istatistiki verilere göre ülkemizin yarısı kiracı. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bir aile dahi evsiz kalmayacak bu ülkede. Hedefimiz; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bütün aileleri ev sahibi yapmak. İnşallah Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde, bakanımızın koordinasyonunda, sizlerin dua ve destekleriyle bunu başaracağız. Başka yolu yok." dedi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekildi. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Yoğun katılımın olduğu kura çekimi, salonda ve canlı yayın aracılığıyla vatandaşlar tarafından takip edildi.