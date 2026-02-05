TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ! Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 konut sahibini buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Kura çekimi heyecanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 bin 195 konut sahibinin belirleneceği "Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'ninde konuşuyor.

BİR GECEDE HAYATLAR ALT ÜST OLDU

6 Şubat depremlerine ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin sıradan bir afet olmadığını vurguladı. Kurum, depremin şehirleri, yuvaları ve hatıraları yerle bir ettiğini belirterek, "Bir gecede hayatlar alt üst oldu, hayaller enkaz altında kaldı. 86 milyonun yüreği aynı anda sızladı" dedi.

Ağır tabloya rağmen umutsuzluğa kapılmadıklarını dile getiren Kurum, "Milletçe inancımıza tutunduk, zor günleri de aşacağız dedik. Depremin ilk anından itibaren bir an olsun durmadık" ifadelerini kullandı.

23 GÜNDE 550 KONUT İNŞA ETTİK, BUNUN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Depremin ardından "Yuvasına kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak" hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Kurum, milletle omuz omuza tarihi bir dayanışma sergilendiğini belirtti. Kurum, mimarından işçisine kadar herkesin gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

"Rekor bir hızla 23 günde 550 konut ürettik. Dünyada bunun bir örneği yok. 110 bin kilometrekarelik alandaki yıkımı iki yıl gibi kısa bir sürede ayağa kaldırdık. Bir Avrupa büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ettik. 2 milyon vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk."

KAHRAMANMARAŞ'TA 73 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ

Bakan Kurum, Kahramanmaraş özelinde yapılan çalışmalara da değinerek, kentte 73 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Deprem bölgesinde ortaya çıkan eserlerin rastlantı olmadığını vurgulayan Kurum, "Gördüğünüz hiçbir eser tesadüf değildir. Bunlar geleceği planlayan güçlü bir iradenin ürünüdür. Bu yüzden büyük bir onurla söylüyoruz: Asrın inşası Türkiye'nin başarısıdır" dedi.

ENKAZ ALTINDA CHP'NİN GÖLGE BAŞKANI KALDI

Konuşmasında muhalefetin deprem bölgesi üzerinden oynadığı tiyatroya eleştiriler yönelten Kurum, "Geldiğimiz noktada enkazın altında CHP'nin gölge genel başkanı kaldı" ifadelerini kullandı. Deprem bölgesine bugüne kadar katkı sunmayanların, konut teslimleri başlayınca paniklediğini savunan Kurum, "3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, biz evleri teslim edince apar topar buraya geldiler" diye konuştu.

