TOKİ 500 bin konut projesi için Bakan Kurum’dan yeni açıklama

YÜZYILIN KONUT PROJESİYLE ANKARA'DA 31 BİN 74 SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa tecrübesinin Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ile yayılacağının altını çizdi:

"Bu devasa tecrübeyi başta gözbebeğimiz, gururumuz Ankara'mız olmak üzere 81 ilimizin her karışına yayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için çıktığımız yolda TOKİ'mizle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretimini tamamladık. Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ve gençlerimizin uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bunun 31 bin 74'ünü de Ankara'mıza sunmuş olacağız. Bu sayede hem vatandaşımız ev sahibi olacak hem de Ankara'daki konut-kira fiyatlarını dengeleyecek hem de şehirlerimizi modern ve sağlam konutlarla afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. 1.5 trilyonluk projeyle birlikte ticaretimizi, ekonomimizi güçlendirecek ve 300 sektörün çarklarını en güçlü şekilde hızlandıracak. Sizlerin de bu sürece en doğru ve kaliteli fikirlerle hazır olacağınıza; Türkiye'yi büyütme ve yarınlara en güçlü şekilde ulaştırma sorumluluğunu bizimle birlikte yürüteceğinize inanıyorum."

"ANADOLU BUGÜN YENİDEN AYAĞA KALKMIŞ, TÜRKİYE YÜZYILI YENİDEN BAŞLAMIŞTIR"

Türkiye'nin yeniden inşa ve kentsel dönüşüm kabiliyetine vurgu yapan Bakan Kurum, "Bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken; Türkiye artık afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de dünyada bir numaradır. Türkiye; milletine verdiği sözü tutmuş, artık topyekün şahlanış dönemine girmiştir. Anadolu bugün yeniden ayağa kalkmış, Türkiye Yüzyılı bugün yeniden başlamıştır. Ben inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı bu ülkenin geleceği fikri olan, cesaretle yola çıkan, üreten ve sorumluluk alan her biri birbirinde yiğit, cesur iş insanlarımızın emeğiyle şekillenecektir. Bu ülkenin geleceğini karanlığı değil aydınlığı düşünen, umutsuzluk değil cesaret taşıyan, üreten, çalışan ve sorumluluk alan kardeşlerimiz inşa edecektir" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÖNCÜ BİR MİLLET OLARAK TARİHE İZ BIRAKACAĞIZ"

Türkiye'nin 2026'da COP31 zirvesine ev sahipliği ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Türkiye'nin iklim krizinin mağduru değil çözümün öncüsü olma yolunda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde geçtiğimiz ay Brezilya'da, 30. Taraflar Konferansı'na katılarak, hedeflerimize giden yolu sonuna kadar açacak tarihi bir başarıya imza attık. İklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlı duruşumuz, etkin diplomasimiz ve güçlü müzakerelerimizin sonucu olarak Türkiye'yi 2026 yılında Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31'in ev sahibi yaptık. Bu başarı, yalnızca küresel bir organizasyona ev sahipliği yapmak değil; Türkiye'nin uluslararası arenada çevre ve iklim diplomasisinde kazandığı itibarın, stratejik vizyonunun, uzun yıllar süren gayretlerinin bir sonucudur. Hep birlikte COP31 ev sahipliğiyle, inisiyatif alacağız, her alanda olduğu gibi, iklim değişikliğiyle mücadelede de öncü bir millet olarak tarihe iz düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.