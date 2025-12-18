TOKİ 500 bin konut projesi için Bakan Kurum’dan yeni açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ANGİAD tarafından düzenlenen Ankara'nın Geleceği Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın Ankara'sına yakışır projeler yürüttüklerini; bir yandan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden ihya ederken; diğer yandan İmrahor Millet Bahçesi'nden Mogan Gölü'ne kadar uzanan yeşil koridorlar oluşturduklarını söyledi.
"TÜRKİYE'NİN UMUDUNU YENİDEN İNŞA ETTİK"
Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Kurum, 11 ilden ellerini biran olsun çekmediklerini söyledi:
"Türkiye, asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürmüş, tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir. Türkiye Yüzyılı hedefimize her zamankinden daha güçlü ve daha süratli bir şekilde yürüyeceğimiz günlerin içinden geçiyoruz. Deprem bölgesinin ayağa kalkışının, neden tarihi bir dönemeç ve eşik olduğunu ben sizlere şöyle kısaca ifade etmek isterim. Asrın Felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremler, hepimizin hafızasında derin izler bıraktı. Binlerce canımızı kaybettik, büyük acılar yaşadık. Bu büyük felaketin ülkemize doğrudan maliyeti 104 milyar dolar, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Konut hasarının değeri 57 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak biz bu tablo karşısında devlet ve millet olarak asla karamsarlığa kapılmadık. 6 Şubat sonrasında bildiğiniz gibi kolları hemen sıvadık ve 'Asrın Felaketini' 'Asrın İnşasına' dönüştürerek depremin var olan tüm izlerini ortadan kaldırdık. Aslında biz, deprem bölgesinde yeni yuvalarla beraber, çok kıymetli başka bir şey daha yaptık. Orada, Türkiye'nin umudunu, Türk milletinin yarınlara olan inancını yeniden inşa ettik. Konutlarımızı milletimizin desteğiyle, milletimizle beraber yükselttik ve vatandaşımıza devleti hep yanında hissettirdik."
4 BİN 333 KÖYDE 63 BİN KÖY EVİ İNŞA EDİLDİ
Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların boyutuna dikkat çekerek şöyle devam etti:
"Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışmaya imza attığımızı gururla ifade etmek istiyorum. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı, gece gündüz arkadaşlarımla çalışarak, 11 ili 7/24 esasıyla, adım adım takip ederek tamamladık. 2 milyondan fazla vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. 11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında esnafımıza 43 bin yeni dükkan yaptık. Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk, 11 bin kilometrelik altyapı projesini de eş zamanlı olarak tamamladık. Depremde zarar gören köylerimizi, çiftçimizi unutmadık. 63 bin köy evi ile orada üretimi istihdamı arttıracak 4 bin 333 köyümüzde çalışma yaptık. Çarşıları, meydanları, okulları, parkları, bahçeleriyle 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırdık."
"ONLAR ELEŞTİRİLERİNİ YAPARKEN İŞ İNSANLARIMIZ ÇOKTAN TEYAKKUZA GEÇMİŞTİ"
Bakan Kurum, 11 ilde yürütülen çalışmalara iş insanlarının desteğini ise şöyle anlattı:
"Deprem olduğunda, birileri çıkıp 'yapı malzemelerini nereden bulacaksınız? Lojistiği nasıl sağlayacaksınız?' diye konuşmaya başlamışlardı. Ama bilmiyorlardı ki onlar bu eleştirileri yaparken; iş insanlarımız çoktan teyakkuza geçmiş, tüm ekipmanlarıyla harekete geçmiş, afetzede kardeşlerimiz evine 1 saat, 1 dakika daha erken girsin diye alın teri dökmeye başlamıştı. Ben bu vesileyle, her birinize afetzede kardeşlerimiz adına yapmış olduğunuz bu mücadeleden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin de desteğiyle 355 bin konutumuzu tamamladık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 27 Aralık'ta söz verdiğimiz 455 bininci konutumuzun anahtar teslim törenini büyük bir gururla gerçekleştireceğiz."
YÜZYILIN KONUT PROJESİYLE ANKARA'DA 31 BİN 74 SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK
Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa tecrübesinin Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ile yayılacağının altını çizdi:
"Bu devasa tecrübeyi başta gözbebeğimiz, gururumuz Ankara'mız olmak üzere 81 ilimizin her karışına yayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için çıktığımız yolda TOKİ'mizle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretimini tamamladık. Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ve gençlerimizin uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bunun 31 bin 74'ünü de Ankara'mıza sunmuş olacağız. Bu sayede hem vatandaşımız ev sahibi olacak hem de Ankara'daki konut-kira fiyatlarını dengeleyecek hem de şehirlerimizi modern ve sağlam konutlarla afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. 1.5 trilyonluk projeyle birlikte ticaretimizi, ekonomimizi güçlendirecek ve 300 sektörün çarklarını en güçlü şekilde hızlandıracak. Sizlerin de bu sürece en doğru ve kaliteli fikirlerle hazır olacağınıza; Türkiye'yi büyütme ve yarınlara en güçlü şekilde ulaştırma sorumluluğunu bizimle birlikte yürüteceğinize inanıyorum."
"ANADOLU BUGÜN YENİDEN AYAĞA KALKMIŞ, TÜRKİYE YÜZYILI YENİDEN BAŞLAMIŞTIR"
Türkiye'nin yeniden inşa ve kentsel dönüşüm kabiliyetine vurgu yapan Bakan Kurum, "Bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken; Türkiye artık afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de dünyada bir numaradır. Türkiye; milletine verdiği sözü tutmuş, artık topyekün şahlanış dönemine girmiştir. Anadolu bugün yeniden ayağa kalkmış, Türkiye Yüzyılı bugün yeniden başlamıştır. Ben inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı bu ülkenin geleceği fikri olan, cesaretle yola çıkan, üreten ve sorumluluk alan her biri birbirinde yiğit, cesur iş insanlarımızın emeğiyle şekillenecektir. Bu ülkenin geleceğini karanlığı değil aydınlığı düşünen, umutsuzluk değil cesaret taşıyan, üreten, çalışan ve sorumluluk alan kardeşlerimiz inşa edecektir" dedi.
"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÖNCÜ BİR MİLLET OLARAK TARİHE İZ BIRAKACAĞIZ"
Türkiye'nin 2026'da COP31 zirvesine ev sahipliği ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Türkiye'nin iklim krizinin mağduru değil çözümün öncüsü olma yolunda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde geçtiğimiz ay Brezilya'da, 30. Taraflar Konferansı'na katılarak, hedeflerimize giden yolu sonuna kadar açacak tarihi bir başarıya imza attık. İklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlı duruşumuz, etkin diplomasimiz ve güçlü müzakerelerimizin sonucu olarak Türkiye'yi 2026 yılında Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31'in ev sahibi yaptık. Bu başarı, yalnızca küresel bir organizasyona ev sahipliği yapmak değil; Türkiye'nin uluslararası arenada çevre ve iklim diplomasisinde kazandığı itibarın, stratejik vizyonunun, uzun yıllar süren gayretlerinin bir sonucudur. Hep birlikte COP31 ev sahipliğiyle, inisiyatif alacağız, her alanda olduğu gibi, iklim değişikliğiyle mücadelede de öncü bir millet olarak tarihe iz düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.