TOKİ 500 bin konuta rekor başvuru! Bakan Kurum: 8 milyon 840 bin kişi başvurdu

YIL BİTMEDEN KURALAR BAŞLIYOR

Kurum, kendilerinin de her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu güveni, 23 yıldır yaptıkları eserlerde, millete sundukları hizmetlerde olduğu gibi boşa çıkarmayacaklarını belirtti.

Bugüne kadar TOKİ ile yaptıkları 1 milyon 750 bin sosyal konut projesi gibi yine bu kadar kısa zamanda 11 ilde, ilçelerde, köylerde 27 Aralık'ta teslim edecekleri 455 bin konutu da en kısa sürede tamamlayacaklarını ve hak sahiplerine teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, "81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden, ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz." dedi.

Kurum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin kendilerinden istediği hizmetleri, eserleri yapma devam edeceklerini belirtti.