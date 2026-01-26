TOKİ arsa satışı: %25 peşinat ve 48 ay vade

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) , 29 ilde toplam 244 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

TOKİ ARSA SATIŞLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, arsalar yeni sahiplerini 3 Şubat 2026 tarihinde bulacak. Satışa çıkarılacak arsalar Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Açık artırma Ankara İlbank Sosyal Tesisi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İnternet katılım başvuruları 02.02.2026 tarihinde saat 10.30 itibarıyla sona erecek. Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekecek.

Buna göre alıcıların;

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000 TL,

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000 TL,

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000 TL,

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000 TL,

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000 TL,

Muhammen bedeli 100.000.000 TL' den büyük olan her arsa için 10.000.000 TL katılım teminatı ödemesi gerekecek.

ÖDEME SEÇENEKLERİ BELLİ OLDU

Belirlenen tarihlerde teminat bedelini yatırarak açık artırmayı kazanan alıcılar arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade seçeneğiyle sahip olabilecek. Arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.