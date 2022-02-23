TOKİ’den gurbetçiler için Sancaktepe’de 420 konut

TOPLU Konut İdaresi
(TOKİ
) Başkanlığı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul
'da 420 konutluk projeyi hayata geçirecek. TOKİ'den yapılan açıklamada, yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yaptıkları belirtilerek, idarenin inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 5 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı olduğu anlatıldı.
İHALE OLACAK
Yeni proje kapsamında, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'un Sancaktepe
ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek. Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.