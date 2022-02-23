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Giriş Tarihi: 24.2.2022

TOKİ’den gurbetçiler için Sancaktepe’de 420 konut

TOKİ’den gurbetçiler için Sancaktepe’de 420 konut
TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'da 420 konutluk projeyi hayata geçirecek. TOKİ'den yapılan açıklamada, yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yaptıkları belirtilerek, idarenin inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 5 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı olduğu anlatıldı.

İHALE OLACAK
Yeni proje kapsamında, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek. Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.
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TOKİ’den gurbetçiler için Sancaktepe’de 420 konut
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