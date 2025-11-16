TOKİ’ye 5 günde 3 milyon başvuru

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlk günden 936 bin 159 başvurunun yapıldığı projeye 5 günde toplamda 2 milyon 879 bin kişi başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun başvurularına ilişkin olarak, "Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı, yaklaşık 3 milyon diyebiliriz" dedi. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, engellilere, gençlere, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere kontenjanlar ayırdıklarını ifade eden Kurum, "Asgari ücret alan evi olmayan bir ailemiz ev sahibi olsun istiyoruz. Vatandaşımız projemize ilgi gösterdi, biz de o teveccühü boşa çıkarmayacak adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Kurum, özellikle büyükşehirlerde tartışma konusu olan site aidatlarıyla ilgili çalışmalara da hız verdiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Şu anki mevzuat kat mülkiyeti kanuna göre gidiyor ve açıkçası biraz başı boşluk söz konusu. Bunu kontrol altına alacağız. Aidatlarda enflasyonun üzerinde bir artışı yapamayacaklar. Gerek genel kurulda alacakları karar çoğunluğu, gerekse site yönetim firmalarının denetimini yapacağımız bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz" dedi. Kurum, site yönetimleri ile sakinler arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçmek için yeni bir sistem oluşturacaklarını belirterek, yönetim firmalarının hem mali hem de teknik açıdan denetleneceğini vurguladı.Fahiş aidat artışlarının önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu hatırlatan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Site yönetim firmalarını denetleyeceğiz. Bu firmaları yeterlilik vereceğiz. Bu firmaların yeterliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız." Bakan Kurum, mevcut mevzuatın eksiklerine dikkat çekerek, vatandaşlardan gelen şikayetlerin yeni sistemle daha etkin bir şekilde değerlendirilip çözüme kavuşturulacağını söyledi.Endeksa verilerine göre Ekim 2025'te Türkiye'de kiralar yüzde 28.7, satılık konut fiyatları ise yıllık yüzde 29.2 arttı. Ancak enflasyondan arındırıldığında fiyatlardaki artış sınırlı kaldı, konut talebi ise güçlü seyrini koruyor. Endeksa, Ekim 2025 Konut Değer Raporunu açıkladı. Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut talebinin devam ettiğini belirterek, "Fiyatlar nominal olarak artıyor, ancak enflasyondan arındırıldığında Şubat 2024'ten beri reel geriliyor. Talebin odak noktası artık yatırım değil, kullanıcı odaklı alımlar" dedi.