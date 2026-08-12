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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:11

Toplanan inek sütü miktarı %6,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı %6,5 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini yayımlandı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 arttı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ ARTTI

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %8,5 arttı, ayran ve kefir üretimi %11,4 arttı, yoğurt üretimi %14,1 arttı, içme sütü üretimi %11,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %11,8 arttı.

Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %3,7 arttı, ayran ve kefir üretimi %9,4 arttı, yoğurt üretimi %9,4 arttı, içme sütü üretimi %9,5 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %2,5 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyon 22 bin 587 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında %2,7 oranında azalarak 995 bin 463 ton oldu. Bir önceki ay 157 bin 453 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında %11,2 oranında azalarak 139 bin 778 ton olarak gerçekleşti.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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Toplanan inek sütü miktarı %6,5 arttı
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