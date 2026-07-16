Toplu taşımada 60 ülkeye Türk imzası! İşte en çok otobüs satılan ülkeler

Türkiye, ticari araç ihracatındaki güçlü performansını 2026'nın ilk yarısında da sürdürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,5 artarak 1 milyar 727 milyon 23 bin dolara yükseldi.Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 482 milyon 440 bin dolar olan sektör ihracatı, bu yıl önemli bir artış gösterirken, Türk üreticiler 60 ülkeye araç gönderdi.
FRANSA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Yılın ilk altı ayında en fazla ihracat yapılan ülke Fransa oldu. Fransa'ya yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 8,4 artışla 278 milyon 813 bin dolardan 302 milyon 253 bin dolara çıktı.
İkinci sıradaki Almanya'ya ihracat yüzde 5,9 artarak 247 milyon 285 milyon dolara ulaşırken, üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yapılan satışlar yüzde 54,6'lık dikkat çekici artışla 182 milyon 493 bin dolara yükseldi.
İspanya, yüzde 25 artışla 85 milyon 807 bin dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer alırken, Birleşik Krallık'a yapılan ihracat yüzde 27 azalarak 83 milyon 203 bin dolara geriledi.
ROMANYA VE ÇEKYA'DA GÜÇLÜ ARTIŞ
İhracatta en dikkat çekici yükselişlerden biri Romanya pazarında yaşandı. Bu ülkeye yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 36,3 artarak 80 milyon 839 bin dolara ulaştı.
ABD'ye ihracat yüzde 32,8 artışla 66 milyon 170 bin dolara, Portekiz'e ihracat ise yüzde 50 yükselişle 48 milyon 193 bin dolara çıktı.
Çekya ise yüzde 136,3 ile en yüksek artış oranının görüldüğü pazar oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 46 milyon 516 bin dolara yükseldi.
NİJERYA YENİ PAZAR OLDU
Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Nijerya da bu yıl Türk otobüs üreticileri için yeni bir pazar haline geldi. Ocak-haziran döneminde Nijerya'ya 16 milyon 169 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satışı gerçekleştirildi.
Sektörün ilk yarı performansı, Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda Türk ticari araçlarına yönelik talebin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu.