Toplu taşımada 60 ülkeye Türk imzası! İşte en çok otobüs satılan ülkeler

FRANSA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Yılın ilk altı ayında en fazla ihracat yapılan ülke Fransa oldu. Fransa'ya yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 8,4 artışla 278 milyon 813 bin dolardan 302 milyon 253 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Almanya'ya ihracat yüzde 5,9 artarak 247 milyon 285 milyon dolara ulaşırken, üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yapılan satışlar yüzde 54,6'lık dikkat çekici artışla 182 milyon 493 bin dolara yükseldi.

İspanya, yüzde 25 artışla 85 milyon 807 bin dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer alırken, Birleşik Krallık'a yapılan ihracat yüzde 27 azalarak 83 milyon 203 bin dolara geriledi.