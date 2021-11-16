Toprak yeşiline yeniden kavuşuyor

YAZ aylarında yaşanan yangın felaketleri nedeniyle zarar gören ormanlık alanların da yer aldığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında her vatandaş adına 3 fidan dikilecek. Yılsonuna kadar ise 84 milyon için 3'er fidan, toplam 252 milyon fidan toprakla buluşacak. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
ile start alan seferberlik ile her ilde belirlenen alanlarda fidanlar toprakla buluşacak. Bu yıl dünya genelinde meydana gelen orman yangınlarının büyük hasarlara yol açtığına dikkati çeken Orman Genel
Müdürü Bekir Karacabey
, şu açıklamalarda bulundu: "Ülkemiz genelinde bu yıl meydana gelen orman yangınlarının verdiği hasarı en kısa sürede telafi edeceğiz. Hasar gören alanların telafisi için bu yıl özellikle orman yangınına maruz kalmış sahalarda 11 Kasım itibarıyla fidan dikme etkinliği başlattık."