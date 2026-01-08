TPAO ABD’li petrol ve gaz şirketiyle mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:09

AA Ekonomi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında petrol ve doğal gaz sektöründe mutabakat zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Exxonmobil Başkan Yardımcısı John Ardill, İstanbul'da düzenlenen törende anlaşmaya dair imzaları attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da törene refakat etti.

Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını içeren anlaşma, karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak.

Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe mutabakat zaptı imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası işbirlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz."

