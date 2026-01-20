TPAO Adıyaman’da petrol aramaya 2 yıl daha devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'nun Adıyaman'daki petrol aramalarının 2 yıl daha devam etmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin en köklü ve önemli enerji şirketlerinden biri olan TPAO, Adıyaman ili sınırları içerisinde "AR/TPO/K/M40-d" pafta numarası ile kayıtlarda yer alan bölgede yürüttüğü petrol arama faaliyetlerine ilişkin ruhsat süresi uzatıldı.

7 Aralık 2025 tarihinde sona erecek olan petrol arama ruhsatı yeni kararla 7 Aralık 2027 tarihine kadar ötelendi.

Adıyaman, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve hidrokarbon potansiyeli açısından önemli bir konuma sahip illerden birisi. Bu iki yıllık ek süre, TPAO'ya bölgede daha kapsamlı jeolojik araştırmalar yapma, sismik çalışmalar yürütme ve potansiyel petrol rezervlerini değerlendirme imkanı sağlaması bekleniyor.