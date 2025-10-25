TPAO AR-GE Merkezi Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik rol üstleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri (TPAO) AR-GE Merkezi de kuyulardan çıkarılan petrol ve doğal gazın analizinde önemli bir görev üstleniyor. Sahadan gelen örnekler, ilk olarak TPAO AR-GE Merkezi'nde analiz ediliyor ve keşfin kapısını aralıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından da TPAO AR-GE Merkezi'ne ilişkin bir video paylaşarak, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, TPAO AR-GE Merkezimiz petrol ve doğal gaz keşiflerinde kritik bir rol üstleniyor. Petrol ve doğal gaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz" ifadelerini kullandı.

TPAO AR-GE Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Aksel Tuğba Türkecan da TPAO AR-GE Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi vererek petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan tüm analizleri ve teknik çalışmaları TPAO AR-GE Merkezi'nde en yüksek teknolojiyle hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkecan, "Birçok dev petrol şirketi kendi analizlerini dışarıdan danışmanlık hizmeti olarak alıyor ama biz ihtiyacımız olan tüm analizleri, merkezimizde gerçekleştirebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Candan Kızılırmak, merkez olarak, yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerinde bulunan rezervuarların dilini anlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini, dünya çapında kullanılan cihazlar ve akredite yöntemlerle analiz ederek yer altının karakterizasyonunu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisi Hasan Çağlar Üstün ise numunelere yapılan analizlerin bazılarının sadece TPAO AR-GE Merkezi'nde yapılabildiğini vurgulayarak "Bu da bizi, bu alanda tek adres haline getiriyor." açıklamasında bulundu.

TPAO AR-GE Merkezi, bünyesinde barındırdığı Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi ile de sondaj güvenliğini artıracak olan nitelikli uzmanlar yetiştiriyor. Eğitim merkezinde, gerçeğe yakın koşullarda eğitim imkânı sunan bir simülatör de kullanılıyor. Böylece, alınan teorik eğitim de pratiğe dönüştürülüyor.