TPAO Genel Müdür Yardımcısı Tiryaki: Boruları önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz





Doğal gazı karaya taşıyacak boru hattı ile ilgili de bilgi aktaran Tiryaki, "Sadece 1 boru değil; 3 boru çekilecek; 1'i kablolar, 1'i glikol, 1'i de gaz hattımız için. Borular, program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz" dedi.



YÜKSEKOKULA 55 ÖĞRENCİ ALINDI



Doğal gazı karaya ulaştırmak için hem liman sahasında hem de denizde devam eden çalışmaların yanı sıra TPAO olarak sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirdiklerini anlatan Tiryaki, "Bülent Ecevit Üniversitesi adı altında Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nun açılması ve bu sene buraya ilk defa 55 öğrenci aldık. Bunlar gerekli eğitimini tamamladıktan sonra kendi ihtiyaçlarımızda büyük bir çoğunluğunu kullanacağız. Özellikle burada yetişecek kalifiye personel, bizim için son derece önemli. Bu çok büyük bir proje. Özellikle Zonguldak sınırları içerisinde devam eden ve sonuçlandığı zaman kente büyük bir değer katacak proje. İnşallah her şey önümüzdeki dönem sağlıklı ve hayırlı olur" diye konuştu.