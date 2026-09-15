TPAO iki ilde 2028’e kadar petrol aramaya devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun Şırnak sınırları içerisinde bulunan 5 bin 430 hektar yüzölçümündeki petrol arama ruhsatının, mücbir sebep kapsamında uzatılmış olan süresi yeniden uzatıldı.

Bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla ruhsatın süresi 1 Ocak 2026'dan 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

BATMAN'DAKİ RUHSATIN SÜRESİ DE 2 YIL UZADI

TPAO'nun Batman sınırları içinde yer alan 24 bin 89 hektar yüzölçümündeki petrol arama ruhsatı için de süre uzatımı kararı alındı.

Mücbir sebep kapsamında uzatılmış olan ruhsat süresi, 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı.

Böylece TPAO'nun Şırnak ve Batman'da bulunan toplam 29 bin 519 hektarlık petrol arama ruhsatlarının süreleri 2 yıl daha uzatılmış oldu.

TEKİRDAĞ İÇİN YENİ BAŞVURU

Öte yandan TPAO, Tekirdağ sınırları içerisinde yer alan petrol arama ruhsat sahasına 18 bin 471 hektarlık alan ilavesi yapılması için başvuruda bulundu.

Tekirdağ'daki alan ilavesi, mevcut aşamada bir başvuru olarak yer alırken, Şırnak ve Batman'daki ruhsatlara ilişkin süre uzatımları karar kapsamında kesinleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör