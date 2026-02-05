Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.02.2026 14:37

TPAO ile Chevron petrol ve gaz anlaşmasına imzayı attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO ile Chevron arasında mutabakat zaptı imzaladığını, bu kapsamda ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

"İstanbul'da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gabar ve Karadeniz'deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO'yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız."

