TPAO kuyusunda gaz üretimi başladı

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak ve küresel bir oyuncu olmak adına yurtdışında yürüttüğü doğalgaz ve petrol aramacılığı çalışmaları kapsamında yeni bir başarıya daha imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" sözüyle küresel sahalarda da petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bir müjde de Pakistan'dan geldi. TPAO'nun yüzde 15 ile ortak olduğu Pakistan'daki Sukhpur-II Bloğu'nda yer alan Lundali-1 Kuyusu'nda doğalgaz üretimine başlandı.

İLK KUYUDAN 103 MİLYON M3

Sukhpur-II Bloğu'nda TPAO yüzde 15 ortaklığa sahipken, diğer hisselerin tümü Pakistanlı firmalar olan Prime Global Energies, OGDCL ve MARI'ye ait. Yani kardeş Pakistan sahada yalnızca Türklerle ortaklık kurdu. Sukhpur-II olarak adlandırılan kara bloğu, Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Kirthar Kıvrım Kuşağı Havzası'nda, Karaçi'nin yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde yer alırken, Sukhpur-II Bloğu için Petrol İmtiyaz Anlaşması ve Arama Ruhsatı, 2 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Kuyu şu anda günde 10 milyon standart fit küp (MMscfd) gaz üretirken, yıllık üretim ise 103 milyon metreküp olacak. Sahada başka kuyularda da arama ve sondaj faaliyetleri devam edecek.

BARBAROS HAYREDDİN PAKİSTAN YOLCUSU

Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurtdışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile denizlerde de devam edecek. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi önümüzdeki haftalarda Pakistan'a giderek, burada sismik çalışmalar yapacak. Sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz aranacak. Türkiye bu sahalarda Pakistan'ın petrol şirketleri MARI Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL ile ortaklık yapacak.

OPERATÖR ÜLKE TÜRKİYE OLACAK



Pakistan'daki deniz sahalarında Türkiye operatör ülke olarak görev üstlenecek. Sondaj çalışmalarında tek söz sahibi ülke Türkiye olacak. Türkiye, sahip olduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü deniz enerji filosunu yönetiyor. TPAO, ülke sınırları dışında da sondaj projelerini yürütüyor.

SOMALİ'DE MÜJDENİN ELİ KULAĞINDA



Türkiye kıtalararası ilk sondaj çalışmasına Çağrı Bey sondaj gemisi ile bu yıl Somali'de başladı. Somali dilinde "bir ailede doğan ilk bebek" anlamına gelen ve toplam 7 bin 500 metre derinde bulunan CURAD-1 kuyusunda sondaj sürüyor. Çağrı Bey'in yürüttüğü sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılırken, iklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun bu yılın sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör