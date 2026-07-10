TPAO o ilde 2032’ye kadar petrol aramaya devam edecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatının süresi 6 yıl uzatıldı. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RUHSAT 2032 YILINA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, Kırklareli sınırlarında bulunan "ARİ/PPG-TPO/K/E19-d4-1" pafta numaralı petrol işletme ruhsatı, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2032 tarihine kadar uzatıldı.

GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE GÖRE YENİ UZATMA İMKÂNI

Kararda ayrıca, ruhsatın kanuni süresinden kalan bölümün ise sahada yürütülecek üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarına göre talep edilmesi halinde kullandırılabileceği ifade edildi. Böylece sahadaki üretim performansına bağlı olarak ruhsat süresinin kalan kısmının da değerlendirmeye alınabileceği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör