TPAO’da yeni genel müdür Cem Erdem oldu

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem atandı. Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre ataması yapılan Erdem, 1971 yılında Ankara'da doğdu. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erdem, kariyeri boyunca enerji ve petrol sektöründe birçok kademede görevlerde bulundu. Ocak 2024 itibarıyla TP-OTC Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erdem, yeni atamayla birlikte TPAO'nun yönetimini devraldı