TPAO’dan Bulgaristan hamlesi! Bakan Bayraktar 2028’e işaret etti: Hedef günlük 500 bin varil petrol ve doğal gaz üretimi

KARADENİZ'DE ULUSLARARASI DENİZ ARAMA FAALİYETLERİ ARTIYOR

TPAO'nun Bulgaristan hamlesi, 18 Şubat'ta imzalanan ortaklık anlaşmasının Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından temmuz sonunda onaylanmasıyla resmiyet kazandı.

Kararla birlikte TPAO Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatına yüzde 33 payla ortak oldu. Böylece şirket, Shell'in operatörlüğünde yürütülecek arama faaliyetlerine yeni ruhsat sahibi olarak katılırken, projedeki ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 TPAO ve yüzde 25 Avusturyalı enerji şirketi OMV olarak şekillendi.

Yaklaşık 3 bin 800 kilometrekare büyüklüğündeki saha, Türkiye'nin Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'na yakın konumuyla dikkati çekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada ilk aşamada sahada Shell ile birlikte sismik çalışmalar yürütüleceğini, ardından arama kuyusu açılmasının planlandığını ve projenin yaklaşık 5 yıllık arama ruhsatı kapsamında ilerleyeceğini belirtmişti.

Sakarya Gaz Sahası'nda edinilen derin deniz arama ve üretim tecrübesini bölgeye taşımayı hedefleyen TPAO'nun bu ortaklıkla Karadeniz'deki uluslararası deniz arama faaliyetlerini genişletmesi ve küresel enerji şirketleriyle teknik işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.