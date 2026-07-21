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Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:02

TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'da bulunan bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı.

AA
TPAO’nun Diyarbakır’da bulunan bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'daki bazı sahaları kamulaştırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#DİYARBAKIR #RESMİ GAZETE #TPAO

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TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı
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