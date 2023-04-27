TPAO’nun hedefi 50 milyar dolar ciro

TürkiyePetrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2020 yılından bu yana petrol ve doğalgaz sektöründe ihtiyaç duyulan teknoloji ve ekipmanın üretim süreçlerinin yerlileştirilmesi hedefiyle düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMTEK) toplantılarının dördüncüsü, İstanbul'da başladı. PEMTEK toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizler için en stratejik alanlardan birisi petrol ve doğal gaz sektöründeki teknolojinin yerlileştirilmesidir" dedi.İki gün sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan ve "Milli Enerji Bağlamında Türkiye Hidrokarbon Sektörü" başlıklı ilk panelinde söz alan TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise, "Enerji bağımsızlığı Türkiye'nin bağımsızlığının temel taşıdır. 2017'de 750 civarında olan yerli tedarikçi sayımız Sakarya Projesi de dahil olmak üzere yaklaşık 3.500'e yükseldi. Sektörün öncü şirketi olarak hedefimiz yerli ürün kullanımını artırmak, sektöre özgü çözümler üretmek, yerli tedarikçi sayısını 5 bine çıkarmak. 2017'de 638 milyon TL olan yerli yatırımlarımız 2022'de 7.8 milyar TL'ye yükseldi. Sakarya projesini dahil ettiğimizde yurt için satın almalarımızın toplamı 3.2 milyar dolar yani baktığımızda 70 milyar TL. Ancak yetmez, şimdi bizim 2030 projeksiyonumuz ise Sakarya Projesi hariç 125 milyar TL. Bu çerçevede diyoruz ki: Evet, biz bize yeteriz" değerlendirmesinde bulundu.TPAO'nun arama, sondaj ve üretim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bilgin, "Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek sondaj sayısına ulaştık. 150 sondajı tamamladık, 2023 yılında 207 sondaja ulaşacağız. TPAO, 2002'de dünya petrol şirketleri arasında 155. sıradayken bugün 95. sıraya geldi. On yıl içinde ilk 20 içinde yer almayı hedefliyoruz. Bu, yılda 50 milyar dolar ciro üreten bir TPAO demek" dedi.