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Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:38

TPAO'nun iki şehirdeki petrol arama ruhsatı uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

AA
TPAO’nun iki şehirdeki petrol arama ruhsatı uzatıldı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman ve Şanlıurfa illerini kapsayan petrol arama sahasındaki ruhsat süresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kararıyla 8 Haziran 2028'e kadar uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa sınırlarında yer alan, "AR/TPO/K/M41-b" pafta numaralı ve 44 bin 474 hektar büyüklüğündeki petrol arama sahasına ilişkin ruhsatın süresi 8 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldı.

HİDROKARBON POTANSİYELİ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Resmi kararda, ruhsat süresinin uzatılmasının amacının bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin tespit edilmesi ve bu kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması olduğu ifade edildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ADIYAMAN #ŞANLIURFA #TPAO

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TPAO'nun iki şehirdeki petrol arama ruhsatı uzatıldı
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