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Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:48

TPAO'nun petrol sahası için o ilde kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Mardin’de yürüttüğü petrol arama faaliyetleri kapsamında, Karademir-1 kuyusu lokasyon sahası için kamulaştırma kararı alındı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
TPAO’nun petrol sahası için o ilde kamulaştırma kararı alındı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) istimlaka ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TPAO'nun Mardin'de sahip olduğu AR/TPO/K/N45-c pafta numaralı petrol arama ruhsatı kapsamında açılan Karademir-1 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan bir taşınmazın kamulaştırılmasına hükmedildi.

ARTUKLU'DAKİ PARSEL KAMULAŞTIRILACAK

Kamulaştırma kararı kapsamında, Mardin'in Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bulunan 107 ada 8 numaralı parselin 2 bin 228,30 metrekarelik mülkiyet kısmının kamu yararı gerekçesiyle TPAO tarafından kullanılmak üzere istimlak edileceği belirtildi.

Söz konusu taşınmazın rayiç bedelin üzerinde talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınamadığı, bu nedenle kamulaştırma yoluna gidildiği ifade edildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RESMİ GAZETE #TPAO

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