Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TPAO’nun Şanlıurfa’daki petrol arama sahası genişletildi
Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:59

TPAO’nun Şanlıurfa’daki petrol arama sahası genişletildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki ruhsat sahalarına 35 bin 783 hektarlık alan ilave edilmesine karar verildi.

AA
TPAO’nun Şanlıurfa’daki petrol arama sahası genişletildi
  • ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip bulunduğu 5 bin 14 hektarlık "AR/TPO/K/M42-a4" pafta nolu petrol arama ruhsat sahasına hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 35 bin 783 hektarlık "M42-a1, a2, a3" paftalarının ilave edilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, TPAO'nun Mardin'de 31 bin 556 hektarlık sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin, bölgenin hidrokarbon potansiyeli belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE #ŞANLIURFA #TPAO

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
TPAO’nun Şanlıurfa’daki petrol arama sahası genişletildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA